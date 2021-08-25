Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари

Ученые нашли объяснение уникальному звучанию скрипок Антонио Страдивари. По их мнению, секрет музыкальных инструментов кроется в их химическом происхождении, пишет Daily Mail.

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Новое исследование провели ученые из Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M. В нем также поучаствовал Джозеф Нагивари, предположивший еще 40 лет назад, что звучание скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери связано с химией.

Специалисты установили, что для защиты инструментов от паразитов, древесину для изготовления скрипок покрывали специальным химическим составом. Ученые объяснили, что в него входили квасцы, бура, медь, известковая вода (или раствор гидроксида кальция), а также цинк.

"Возможно, мастера поняли, что используемые ими соли придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические достоинства. Свои методы они хранили в секрете, поскольку тогда еще не было патентов", — подчеркнул Нагивари.

Ученый заключил, что следует провести еще несколько исследований, чтобы установить конкретное влияние химических веществ на звучание музыкальных инструментов.