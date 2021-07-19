Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Умер датский художник Курт Вестергор, прославившийся как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает Berlingske со ссылкой на семью покойного.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Родственники художника отметили, что Вестергор скончался после продолжительной болезни. Ему было 86 лет.

12 карикатур на пророка Мухаммеда впервые были опубликованы в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten, спровоцировав крупный международный общественный и политический кризис. На рисунке Вестергора пророк Мухаммед был изображен в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем. Впоследствии он был сочтен самым оскорбительным из 12 напечатанных в издании карикатур.

Публикация данных рисунков в Jyllands-Posten, а затем и в других западноевропейских изданиях породила большую волну возмущения в исламском мире. Разгневанные мусульмане начали громить посольства и консульства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии, а также Африки. С тех пор Вестергор и другие художники, а также и родственники, которым неоднократно угрожали расправой, находились под круглосуточной охраной полиции.

Вестергор также неоднократно получал угрозы от исламистов и подвергался вооруженному нападению.