Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Foto: Vida Press

Умер датский художник Курт Вестергор, прославившийся как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает Berlingske со ссылкой на семью покойного.

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Родственники художника отметили, что Вестергор скончался после продолжительной болезни. Ему было 86 лет.

12 карикатур на пророка Мухаммеда впервые были опубликованы в 2005 году в датской газете Jyllands-Posten, спровоцировав крупный международный общественный и политический кризис. На рисунке Вестергора пророк Мухаммед был изображен в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем. Впоследствии он был сочтен самым оскорбительным из 12 напечатанных в издании карикатур.

Публикация данных рисунков в Jyllands-Posten, а затем и в других западноевропейских изданиях породила большую волну возмущения в исламском мире. Разгневанные мусульмане начали громить посольства и консульства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии, а также Африки. С тех пор Вестергор и другие художники, а также и родственники, которым неоднократно угрожали расправой, находились под круглосуточной охраной полиции.

Вестергор также неоднократно получал угрозы от исламистов и подвергался вооруженному нападению.

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Source

Lenta.ru

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