Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Детский писатель, автор мультфильма "Фунтик" Валерий Шульжик скончался утром 30 сентября в одной из московских больниц, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, писатель умер после продолжительной болезни, последние три месяца жизни он не вставал с постели.

Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Окончил Высшие литературные курсы. Начал писать в 1959 году, до этого работал матросом на пароходе, электриком и актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Первую книгу Шульжика "Два арбуза" издали в 1963 году. В общей сложности он издал более 20 книг и несколько сборников детских стихов.

Шульжик — автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике. Это персонаж из его пьесы "Четвертый поросенок". Наиболее известные сборники писателя "Жил да был бегемот", "Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах", "Синдбад-Мореход", "Азмун — серебряное копье" и "Соломенное солнце".

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Lenta.ru

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