Художник Виктор Чижиков, создатель Олимпийского мишки, умер в возрасте 84 лет, сообщает "Комсомольская правда".
Причина смерти не уточняется. Отмечается, что кончина художника оказалась неожиданностью для коллег.
Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах "Крокодил", "Веселые картинки" и "Мурзилка". Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.
В 2016-м получил звание народного художника России. Работы Чижикова находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.