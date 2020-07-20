AFP/Scanpix/LETA/
Foto: AFP/Scanpix/LETA/

Художник Виктор Чижиков, создатель Олимпийского мишки, умер в возрасте 84 лет, сообщает "Комсомольская правда".

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Причина смерти не уточняется. Отмечается, что кончина художника оказалась неожиданностью для коллег.

Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах "Крокодил", "Веселые картинки" и "Мурзилка". Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.

В 2016-м получил звание народного художника России. Работы Чижикова находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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