Умер известный российский сценограф Борис Краснов

Художник-сценограф Борис Краснов скончался в ночь на вторник, 7 сентября, в Москве, ему было 60 лет.

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"К сожалению, в 1:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким",— сказал Добровинский ТАСС.

Борис Краснов родился в 1961 году в Киеве. Окончил Киевский государственный художественный институт, во время учебы работал художником в местных театрах. В 1987 году переехал в Москву. Господин Краснов оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, спектакли.

Он сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко. Борис Краснов был почетным членом Российской академии художеств, членом Союза театральных деятелей России .