Умер известный российский сценограф Борис Краснов
Foto: Shutterstock

Художник-сценограф Борис Краснов скончался в ночь на вторник, 7 сентября, в Москве, ему было 60 лет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"К сожалению, в 1:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким",— сказал Добровинский ТАСС.

Борис Краснов родился в 1961 году в Киеве. Окончил Киевский государственный художественный институт, во время учебы работал художником в местных театрах. В 1987 году переехал в Москву. Господин Краснов оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, спектакли.

Он сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко. Борис Краснов был почетным членом Российской академии художеств, членом Союза театральных деятелей России .

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

3

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Снова в школу!
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды