Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Умер Владимир Тихомиров, художник, режиссер, сценарист, один из основателей группы "Митьки". Об этом сообщил его брат Виктор Тихомиров на своей странице в Facebook.

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Тихомирову было 69 лет. О причинах смерти художника неизвестно. Информацию о дате и месте прощания и похорон Виктор Тихомиров не сообщил.

Владимир Тихомиров родился 13 мая 1951 года в Ленинграде. В 1977 году поступил в Ленинградскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. С 1994 года — член Союза художников России. В 1980-х годах стал одним из организаторов арт-группы "Митьки".

Объединение быстро переросло в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов и писателей. "Митьки" — одна из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Название арт-группе дали в честь идеолога Дмитрия Шагина.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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