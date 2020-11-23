Один из основателей всемирного благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн умер в в возрасте 37 лет, сообщается на его странице в социальной сети Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Куинн скончался от бокового амиотрофического склероза (ALS), этот диагноз был поставлен ему в 2013 году. "Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях подлинным подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS", — говорится в сообщении.

Одним из вдохновителей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge, направленного на борьбу с этим тяжелым заболеванием нервной системы, Куинн стал в 2014 году. По его условиям участники должны облиться ведром ледяной воды, перечислить деньги в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам. Флешмоб приобрел вирусную популярность. В нем приняли участие многие мировые знаменитости, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, бывший президент США Джордж Буш, писатель Стивен Кинг, музыканты, актеры и многие другие.

В декабре прошлого года от бокового амиотрофического склероза скончался другой основатель Ice Bucket Challenge Питер Фрейтс, ему было 34 года. За два года до этого из жизни ушел еще один вдохновитель акции 46-летний Энтони Сенеркья.