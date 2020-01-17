Умер сын писателя Джона Толкина

Кристофер Толкин, сын Джона Рональда Руэла Толкина, умер в возрасте 95 лет.

У сына известного писателя возникли проблемы со здоровьем, что стало причиной его кончины в ночь со среды на четверг, с 15 на 16 января, в одной из больниц французского департамента Вар.

Кристофер Джон Руэл Толкин является третьим, младшим сыном известного писателя. Мужчина пошел по стопам своего отца и прославился тем, что доработал произведения Толкина-старшего. Кристофер опубликовал незаконченную книгу своего папы "Сильмариллион".

Как сообщает The Mirror, именно младший сын писателя нарисовал знаменитые карты к "Властелину колец", которые украшали книги, выпущенные с 1950-х годов. Без участия Кристофера Толкина мир не смог бы увидеть как минимум четыре произведения британского писателя.

Джон Толкин умер в 1973 году, когда ему был 81 год. Он прославился рядом произведений, в числе которых "Властелин колец", "Хоббит, или Туда и обратно", а также перевел англосаксонскую эпическую поэму "Беовульф".