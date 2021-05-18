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Умерла известный автор детективов Екатерина Вильмонт. Об этом сообщили в издательстве АСТ.

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Уточняется, что писательница скончалась 16 мая. Каких-либо подробностей не приводится.

Суммарные тиражи книг Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров, писательница неоднократно попадала в составляемые Российской книжной палатой ежегодные списки наиболее издаваемых авторов художественной литературы. Помимо детективов, она создавала детские приключенческие книги и любовные романы.

Писательница родилась в семье двух крупнейших переводчиков Николая Вильмонта и Натальи Ман. Много лет сама занималась профессиональным переводом. Но в какой-то момент решила попробовать себя на писательском поприще, оставив переводы и начав самостоятельную авторскую работу.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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