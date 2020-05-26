В 103 года умерла последняя уличная певица Парижа
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Умерла последняя уличная парижская певица Лили Лиан. Ей было 103 года.

Певицы не стало в воскресенье, 24 мая. Она умерла в больнице парижского пригорода Валь-де-Марн. Причина смерти не уточняется.

Иначе артистку называли "Лили Панам". Она выступала прямо на улицах, впоследствии заслужив общественное признание. За годы своей деятельности Лили Лиан сотрудничала с Эдит Пиаф, Тино Росси, Морисом Шевалье и Ивом Монтаном.

К сожалению, с приходом радио, телевидения ремесло уличного певца пришло к закату, отмечает издание Le Point. Лили Лиан так и не смогла достичь успеха на эстрадном поприще.

Французская певица также запомнилась как любовница и муза актера Венсана Скотто. Кроме того, в 1981 году вышла в свет книга мемуаров под названием "Леди Панама, воспоминания последней уличной певицы".

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