В Барселоне 5 тысяч человек сдали тест, надели маски и смогли посетить рок-концерт
Foto: AP/Scanpix/LETA

27 марта в концертном зале Palau Sant Jordi в Барселоне впервые с момента объявления пандемии прошло столь массовое мероприятие, которое посетили 5 тысяч человек, пишет Covid-19.

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Как отмечает издание, целью было проверить эффективность скрининга для предотвращения распространения вируса на массовых мероприятиях. Каждый из покупателей билета в день концерта должен был сдать тест в одной из трех предложенных лабораторий - при негативном результате человек получал специальный код на мобильный телефон, служивший пропуском. Организаторы заранее попросили воздержаться от посещения людей с хроническими заболеваниями и контактных лиц людей с диагностированным Covid-19.

Обязательным условием для всех посетителей было ношение высококачественных масок, которые обеспечили организаторы концерта. В то же время требование об обязательной дистанции было необязательным, хотя в целом в стране оно остается актуальным и людям нельзя собираться компаниями более 4 человек. Отмечается, что организаторы получили специальное разрешение на проведение концерта от государственных ведомств в области здравоохранения.

Во время концерта вокалист выступавшей испанской рок-группы Love of Lesbian Санти Бальмес признался, что некоторые из его коллег после полутора лет без выступлений выходили на сцену со слезами.

Концерт стал клиническим экспериментом организаторов музыкальных фестивалей и медиков, чтобы подтвердить, что и в "ковидные" времена при надлежащем тестировании, наличии масок и вентиляции массовые музыкальные мероприятия могут быть безопасны даже в крытых аренах. Теперь медики будут следить за состоянием всех посетителей концерта в течение двух недель. Ранее в декабре та же команда исследователей провела такой эксперимент, но меньшего масштаба - концерт на 500 человек с теми же условиями. Последующее наблюдение показало, что никто из них на мероприятии не заразился.

СМИ отмечают, что на субботний концерт в Барселоне все 5 тысяч билетов были распроданы. Цена каждого составила 23-28 евро и покрывала стоимость теста и маски FFP2 для каждого зрителя.

Один из организаторов концерта - исполнительный директор знаменитого фестиваля электронной музыки Sonar Вентура Барба - в комментарии Le Monde заявил, что "пандемия для всех стала ужасом, но для музыкального мира — особенно". Он очень надеется, что эксперимент в Барселоне станет поворотным моментом и вернет к жизни музыкальный бизнес. Отмечается, что по данным Музыкальной федерации Испании, музыкальный бизнес в Европе в 2020 году потерял 76% своего товарооборота.

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