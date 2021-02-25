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Баховский архив, расположенный в Лейпциге, приобрел уникальный экземпляр полного собрания сочинений (а это - 59 томов) Иоганна Себастьяна Баха. Когда-то оно принадлежало Густаву Малеру, и на страницах есть его пометки. Эти рукописные замечания представляют большую ценность как для исследователей творчества Баха, так и для любителей Малера. До сих пор о наличии этого собрания было практически никому не известно. Теперь оно стало достоянием общественности.

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Густав Малер, умерший 110 лет назад, не только оставил заметки, но и вложил в один из томов пять страниц своей интерпретации баховского гавота из оркестровой сюиты №3. Свою аранжировку двух сюит Баха Малер-дирижер впервые представил публике в Нью-Йорке в 1909 году: взяв вторую и третью оркестровые сюиты, он объединил их в самостоятельное симфоническое произведение.

Кстати, Баховский архив - это центральный исследовательский и документационный центр, посвященный жизни и творчеству композитора и его семьи. Иоганн Себастьян Бах был кантором лейпцигской церкви Св. Фомы с 1723 года и до своей смерти в 1750 году.

Оркестровые произведения Баха были надолго забыты после его смерти. Тон в мире музыки тогда задавали сыновья Баха, а также великие Гайдн, Моцарт и Бетховен. Интерес к музыке Баха снова возник 100 лет спустя. В 1829 году Феликс Мендельсон Бартольди впервые исполнил знаменитые "Страсти по Матфею" Баха. Именно Мендельсон снова сделал оркестровые сюиты Баха известными. Первое полное собрание сочинений Баха начал публиковать в 1851 году лейпцигский издательский дом Breitkopf & Härtel.

Собрание сочинений, ныне приобретенное Баховским архивом, на протяжении многих лет оставалось в собственности семьи Малеров. Внучка Густава Малера продала его в 1992 году на аукционе "Сотбис", и досталось собрание сэру Ральфу Кону - уроженцу Лейпцига еврейского происхождения, оказавшемуся после прихода к власти нацистов за рубежом, меценату, очень много сделавшему для популяризации музыки Баха. По словам Кона, музыка Баха примирила его, изгнанного еврея, с родиной.

Ральф Кон умер в 2016 году, и сейчас Баховскому архиву удалось купить 59-томное собрание сочинений у наследников Кона за 120 тыс. евро - при финансовой поддержке различных культурных фондов и многочисленных частных спонсоров.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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