Пандемию мир переживает не впервые - инфекции, порой невероятно смертельные, сопровождают человечество всю его историю. Что не могло не отразиться в искусстве, в том числе - мировой литературе.

Чума, холера, грипп, слепота (нужное подчеркнуть) требуются писателям не только в качестве сюжетного топлива. Часто смертельные заболевания, унесшие жизни сотен тысяч и миллионов, нужны в качестве метафоры мирового зла или подверженности людей вредным, потенциально опасным для общества идеям.

Издание "Лента.ру" составило список из 10 самых известных книг, в которых смертельные инфекции играют определяющую роль.