Пандемию мир переживает не впервые - инфекции, порой невероятно смертельные, сопровождают человечество всю его историю. Что не могло не отразиться в искусстве, в том числе - мировой литературе.
Чума, холера, грипп, слепота (нужное подчеркнуть) требуются писателям не только в качестве сюжетного топлива. Часто смертельные заболевания, унесшие жизни сотен тысяч и миллионов, нужны в качестве метафоры мирового зла или подверженности людей вредным, потенциально опасным для общества идеям.
Издание "Лента.ру" составило список из 10 самых известных книг, в которых смертельные инфекции играют определяющую роль.
- 1. Джованни Боккаччо "Декамерон"
- 2. Даниель Дефо "Дневник чумного года"
- 3. Александр Пушкин "Пир во время чумы"
- 4. Альбер Камю "Чума"
- 5. Ричард Престон "Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола"
- 6. Стивен Кинг "Противостояние"
- 7. Жозе Сарамаго "Слепота"
- 8. Джек Лондон "Алая чума"
- 9. Яна Вагнер. "Вонгозеро"
- 10. Франк Тилье "Пандемия"