1 11
Джованни Боккаччо "Декамерон"
Public domain
Foto: Public domain

Пандемию мир переживает не впервые - инфекции, порой невероятно смертельные, сопровождают человечество всю его историю. Что не могло не отразиться в искусстве, в том числе - мировой литературе.

Чума, холера, грипп, слепота (нужное подчеркнуть) требуются писателям не только в качестве сюжетного топлива. Часто смертельные заболевания, унесшие жизни сотен тысяч и миллионов, нужны в качестве метафоры мирового зла или подверженности людей вредным, потенциально опасным для общества идеям.

Издание "Лента.ру" составило список из 10 самых известных книг, в которых смертельные инфекции играют определяющую роль.

1 11
Джованни Боккаччо "Декамерон"

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

жизнь в карантине
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form