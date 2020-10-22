В Минске пропал поэт Дмитрий Строцев. Его нашли в изоляторе на Окрестина

Пропавший 21 октября поэт Дмитрий Строцев был найден в списке задержанных людей центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске. Об этом со ссылкой на дочь поэта сообщает портал телеканала "Дождь".

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Ранее она писала, что отец перестал выходить на связь с середины дня 21 октября и просила связаться с ней тех, кто мог что-то знать о его местонахождении.

О пропаже поэта сообщала и белорусская НКО "ПЕН-Центр" со ссылкой на супругу поэта. Она рассказала, что попрощалась с Дмитрием в 11 утра недалеко от дома, после чего он перестал выходить на связь. "Все телефоны молчат в сети нет", — писала Анна Строцева.

Поэт активно участвовал в акциях протеста, которые проходят в Беларуси после президентских выборов.