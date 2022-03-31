В Москве сорвали открытие "Артдокфеста". Режиссера Манского облили краской с криком о Донбассе
Foto: Māris Morkāns

В московском кинотеатре "Октябрь" сорвалось открытие кинофестиваля "Артдокфест". Перед первым киносеансом здание театра закрыли из-за звонка о минировании, а после организатора фестиваля, режиссера Виталия Манского, встретил на улице мужчина, сказавший, что звонок сделал он.

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Когда Манский стал отходить от мужчины после короткого обмена репликами, тот вылил режиссеру на спину вещество ярко-красного цвета из картонного стаканчика и прокричал слова о Донбассе.

Как заявил Виталий Манский в комментарии изданию "Холод", церемония открытия фестиваля была под угрозой отмены весь день.

"Открытие фестиваля было целый день под опасностью отмены со стороны, так скажем, структур. [...] За 15 минут до начала демонстрации фильма поступил звонок о том, что кинотеатр заминирован, и всех попросили выйти на улицу. И уже на улице один из провокаторов по уже отработанной стандартной схеме меня облил краской", - рассказал Манский.

На выложенных в интернет видео мужчина с длинной бородой, признавшись в лжеминировании и напав на режиссера, неспешно уходит, выкрикнув в сторону Манского, что тот несет ответственность "за всех погибших Донбасса".

Виталий Манский позже опубликовал в "Фейсбуке" видео со своим комментарием.

На видео Манский и группа людей сидят на кухне и поднимают бокалы с шампанским. Манский называет происходящее "фестивальным банкетом".

Фестиваль, судя по всему, еще все же может пройти. С 2018 года основная часть, вручение призов, работа жюри "Артдокфеста" проходят в Риге. В московском кинотеатре "Октябрь" до апреля будут идти фильмы "Артдокфеста".

Организаторы подготовили план действий на случай отмены офлайн-показов фестиваля неделю назад.

"С нашей стороны было бы очень самонадеянно полагать, что 31 марта всё пройдёт именно так, как мы планируем. Особенно учитывая опыт отмены фестивальных показов в прошлые годы. Поэтому мы хотели бы обозначить важный момент. Каждый зритель, купивший билет на показ в кинозале, в случае отмены сеанса получит бесплатный доступ к онлайн-просмотру выбранного фильма на платформе Artdoc.media", - объявили организаторы фестиваля 24 марта.

Фестиваль Виталия Манского давно стал в России мишенью активистов авторитарных политических движений, таких как SERB и НОД, и российских властей.

В апреле прошлого года российская часть фестиваля тоже была сорвана. Власти опечатали залы в киноцентре "Дома Кино" в Санкт-Петербурге, где проходили первые показы фестиваля, после жалобы на пропаганду ЛГБТ и нарушение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В прошлом фестиваль неоднократно сталкивался с проблемами из-за включенных в его программу лент. В частности, власти запрещали демонстрацию фильмов украинских режиссеров, которые они считали экстремистскими.

В 2014 году на фоне давления властей президент фестиваля Виталий Манский уехал в Латвию и в том же году начал проводить рижскую программу "Артдокфеста".

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