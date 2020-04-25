В Москве скончалась главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова. Об этом сообщил председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин, пишет "Интерфакс".
Ранее о смерти Ларионовой на своей странице в Instagram сообщил продюсер Иосиф Пригожин. Он также выразил соболезнования родным и близким Ларионовой.
Как пишет издание "Подъем" в своем Telegram-канале, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Она боролась с болезнью более семи лет, отмечают источники из окружения медиаменеджера. Официального подтверждения этой информации нет.
"Русским радио" владеет "Русская Медиагруппа", в которую входят также радиостанции Monte Carlo, Хит FM, DFM, Maximum, а также музыкальный канал RU.TV.
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За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. @russkoe_radio Светлая память и искренние соболезнования родным и близким. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼