В Москве скончалась главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова. Об этом сообщил председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин, пишет "Интерфакс".

Ранее о смерти Ларионовой на своей странице в Instagram сообщил продюсер Иосиф Пригожин. Он также выразил соболезнования родным и близким Ларионовой.

Как пишет издание "Подъем" в своем Telegram-канале, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Она боролась с болезнью более семи лет, отмечают источники из окружения медиаменеджера. Официального подтверждения этой информации нет.

"Русским радио" владеет "Русская Медиагруппа", в которую входят также радиостанции Monte Carlo, Хит FM, DFM, Maximum, а также музыкальный канал RU.TV.