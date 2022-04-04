В Национальной галерее Лондона переименовали картину Дега "Русские танцовщицы"
Foto: Public domain/Wikipedia

Дискуссии о названии полотна французского импрессиониста Эдгара Дега шли уже давно, но настал подходящий момент переименовать его в "Украинских танцовщиц", заявили в музее.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На фоне войны, развязанной Россией в Украине, Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы". Выполненное пастелью полотно на сайте музея называется теперь "Ukrainian Dancers" ("Украинские танцовщицы"). После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия, пишет британская газета The Guardian.

Переименование картины французского импрессиониста начала XX века было произведено после призывов украинцев в соцсетях. В настоящее время она не выставлена в экспозиции. Работа изображает группу танцовщиц с вплетенными в волосы лентами желтого и синего цветов.

"Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание в связи с текущей ситуацией. Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало ее сюжет", - заявил представитель Национальной галереи.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?