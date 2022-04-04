В Национальной галерее Лондона переименовали картину Дега "Русские танцовщицы"

Дискуссии о названии полотна французского импрессиониста Эдгара Дега шли уже давно, но настал подходящий момент переименовать его в "Украинских танцовщиц", заявили в музее.

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На фоне войны, развязанной Россией в Украине, Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы". Выполненное пастелью полотно на сайте музея называется теперь "Ukrainian Dancers" ("Украинские танцовщицы"). После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия, пишет британская газета The Guardian.

Переименование картины французского импрессиониста начала XX века было произведено после призывов украинцев в соцсетях. В настоящее время она не выставлена в экспозиции. Работа изображает группу танцовщиц с вплетенными в волосы лентами желтого и синего цветов.

"Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание в связи с текущей ситуацией. Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало ее сюжет", - заявил представитель Национальной галереи.