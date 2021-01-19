В Неаполе обнаружили украденную картину Леонардо да Винчи
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Италии обнаружили похищенную пару лет назад картину "Спаситель мира" (одну из версий) Леонардо да Винчи. Авторство, правда, чаще приписывают его ученикам, а не самому художнику. Написана она была ещё в XV веке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 2019 году, как оказалось, ее похитили из подвала одной из базилик Неаполя. Известно об этом стало только сейчас, когда картину нашли. Обнаружили ее неподалеку – в частной квартире. Хозяина арестовали.

Теперь ищут самих преступников, которые похитили произведение искусства, сообщает "Россия 24. Не исключено, что картину должны были отправить на экспорт, но коронавирус внёс свои изменения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии