В Неаполе обнаружили украденную картину Леонардо да Винчи

В Италии обнаружили похищенную пару лет назад картину "Спаситель мира" (одну из версий) Леонардо да Винчи. Авторство, правда, чаще приписывают его ученикам, а не самому художнику. Написана она была ещё в XV веке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 2019 году, как оказалось, ее похитили из подвала одной из базилик Неаполя. Известно об этом стало только сейчас, когда картину нашли. Обнаружили ее неподалеку – в частной квартире. Хозяина арестовали.

Теперь ищут самих преступников, которые похитили произведение искусства, сообщает "Россия 24. Не исключено, что картину должны были отправить на экспорт, но коронавирус внёс свои изменения.