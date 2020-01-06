В Праге глава правительства Чехии Андрей Бабиш и зарубежные гости, в числе которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приняли участие в церемонии открытия исторического здания Государственной оперы. В честь этого события в стенах отреставрированного здания состоялся гала-концерт. Реконструкция стоимость 1 миллиард 300 млн крон, что эквивалентно 50 млн евро, продолжалась почти три года, сообщает портал телеканала euronews.com.

"Думаю, мы добились того, чего хотели. В чём-то даже превзошли ожидания. Во-первых, мы хотели, чтобы опера обрела свой первоначальный облик, насколько это возможно. Как вы можете видеть, интерьер, цвета и даже настенные росписи выглядят иначе, чем три года назад. Во-вторых, мы сумели решить десятки, если не сотни, различных технических проблем", – рассказывает Ян Буриан, директор Национального театра, в структуру которого входит и Государственная опера.

Здание оперы было построено в 1888 году как Новый немецкий театр. Его проект был разработан австрийскими архитекторами и считался одним из самых удачных в Европе. В послевоенное время опера в отличие от Национального театра специализировалась на зарубежном репертуаре и не только немецкоязычном. Но само здание за более чем сто лет эксплуатации совершенно устарело в техническом плане.

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rus.DELFI.lv

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