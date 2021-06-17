Victoria's Secret откажется от "ангелов" в пользу женщин с достижениями
Foto: Reuters/Scanpix

Бренд нижнего белья Victoria's Secret заменяет своих моделей, известных как "ангелы", на женщин, отличающихся "достижениями, а не пропорциями". Об этом сообщает New York Times.

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Так, в число моделей бренда вошли 35-летняя футболистка и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино, 17-летняя китайско-американская лыжница Эйлин Гу, 29-летняя двухрасовая модель и защитница инклюзивности Палома Эльзессер, а также 38-летняя индийская актриса Приянка Чопра Джонас.

"Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нашему бренду нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и стать о том, чего хотят женщины", — заявил исполнительный директор компании Мартин Уотерс.

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