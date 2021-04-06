ВИДЕО: "Фаберже" создала яйцо к десятилетию "Игры престолов" за 2 миллиона долларов
Foto: Kadrs no video/instagram.com/officialfaberge

Ювелирная компания "Фаберже" создала драгоценное яйцо в честь десятилетия с момента выхода первого эпизода "Игры престолов", сообщает The Hollywood Reporter.

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Цена инкрустированного бриллиантами и рубинами изделия составит 2,2 миллиона долларов. Над его дизайном работали ведущий специалист Faberge Ltd Лийса Таллгрен совместно с художницей по костюмам сериала Мишель Клэптон. Раскрытое яйцо представляет собой "распростершего крылья алого дракона и миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейенерис Таргариен, если бы она смогла занять Железный трон", указали в компании.

Создание драгоценности было приурочено к наступлению католической Пасхи.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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