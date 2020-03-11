ВИДЕО: "Лена и Тамара из Винницы, что вы наделали?" Туристы испортили фреску Рафаэля в Ватикане
Foto: AFP/Scanpix

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины. Посетитель нашел нацарапанную надпись "Лена Тамара Винница" и выложил соответствующее видео в группу Italy for me ("Италия для меня") в Facebook.

Дата, когда была сделана запись, неизвестна. На фреске видны другие нацарапанные надписи, при этом фраза "Лена Тамара Винница" выглядит наиболее свежей. Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что видео настоящее, однако автор предложил им прийти во дворец и убедиться в наличии надписи. Один из интернет-пользователей заявил, что надпись на фреске была еще в 2015 году, и опубликовал фото с этим же автографом.

Видео записано в станцах Рафаэля, расписанных художником вместе с учениками в 1508-1517 годах. Апостольский дворец — официальная резиденция Папы Римского.

Source

Lenta.ru

Sharing Options

3

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
HAMLETS. (NE)STĀSTI MAN PASAKAS Смотреть

ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
NABUKO Смотреть

НАБУККО

Comment Form