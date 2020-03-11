ВИДЕО: "Лена и Тамара из Винницы, что вы наделали?" Туристы испортили фреску Рафаэля в Ватикане

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины. Посетитель нашел нацарапанную надпись "Лена Тамара Винница" и выложил соответствующее видео в группу Italy for me ("Италия для меня") в Facebook.

Дата, когда была сделана запись, неизвестна. На фреске видны другие нацарапанные надписи, при этом фраза "Лена Тамара Винница" выглядит наиболее свежей. Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что видео настоящее, однако автор предложил им прийти во дворец и убедиться в наличии надписи. Один из интернет-пользователей заявил, что надпись на фреске была еще в 2015 году, и опубликовал фото с этим же автографом.

Видео записано в станцах Рафаэля, расписанных художником вместе с учениками в 1508-1517 годах. Апостольский дворец — официальная резиденция Папы Римского.