ВИДЕО: В Москве открыли памятник Олегу Табакову

В Москве 14 декабря презентовали памятник Олегу Табакову. Монумент, изображающий актера с котом Матроскиным, появился рядом с Новой сценой театра Табакова. Открытие приурочено к 85-летию со дня рождения артиста.

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Памятник создан Александром Рукавишниковым. Скульптура изображает сидящего Олега Табакова в красном шарфе, рядом с ним – кот Матроскин, персонаж, которому артист подарил свой голос. За фигурами находится шар, символизирующий "атом Солнца" – такую фразу Табакову посвятил драматург Виктор Розов. Внутри сферы-атома многократно написано слово "Талант".

Скульптура создана на средства, собранные друзьями, близкими и учениками Олега Павловича. На церемонии открытия из-за эпидемиологической ситуации многие из них не смогли побывать. На мероприятие пришли семья Табакова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, руководитель "Табакерки" Владимир Машков и другие.

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года из-за сердечного приступа. За несколько лет до смерти у артиста обнаружили онкологическое заболевание.