ВИДЕО: В Москве открыли памятник Олегу Табакову
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

В Москве 14 декабря презентовали памятник Олегу Табакову. Монумент, изображающий актера с котом Матроскиным, появился рядом с Новой сценой театра Табакова. Открытие приурочено к 85-летию со дня рождения артиста.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Памятник создан Александром Рукавишниковым. Скульптура изображает сидящего Олега Табакова в красном шарфе, рядом с ним – кот Матроскин, персонаж, которому артист подарил свой голос. За фигурами находится шар, символизирующий "атом Солнца" – такую фразу Табакову посвятил драматург Виктор Розов. Внутри сферы-атома многократно написано слово "Талант".

Скульптура создана на средства, собранные друзьями, близкими и учениками Олега Павловича. На церемонии открытия из-за эпидемиологической ситуации многие из них не смогли побывать. На мероприятие пришли семья Табакова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, руководитель "Табакерки" Владимир Машков и другие.

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года из-за сердечного приступа. За несколько лет до смерти у артиста обнаружили онкологическое заболевание.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Олег Табаков
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно