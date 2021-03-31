ВИДЕО: В сети опубликован считавшийся утерянным советский телеспектакль по "Властелину колец"
Foto: Kadrs no video

Российский "Пятый канал" опубликовал в YouTube телеспектакль по первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец". Фильм по книге "Хранители" в переводе Владимира Муравьева и Андрея Кистяковского был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году в двух частях, но был показан в эфире только один раз, с тех пор постановка считалась утраченной.

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Спектакль оказался примечателен в том числе актерским составом. Гэндальфа в этой постановке сыграл Виктор Костецкий ("Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо", "Остров сокровищ"), Фродо - Валерий Дьяченко ("Агент национальной безопасности"), Голлума - Виктор Смирнов ("Ликвидация"), Галадриэль - Елена Соловей ("Раба любви", "Вам и не снилось").

Музыку к спектаклю написал бывший флейтист "золотого состава" группы "Аквариум" Андрей "Дюша" Романов, он же выступил в роли рассказчика. Впоследствии музыка, написанная им для этого спектакля, была выпущена как мини-альбом его группы "Трилистник" под названием "Музыка Средиземья". Режиссером спектакля стала Наталья Серебрякова.

"Тогда вдруг появилось вот это произведение Толкиена и Наталья Серебрякова пригласила артистов, которые очень часто снимались в программе "Сказка за сказкой". И Вадим Никитин, и Костецкий. И мы встретились с Георгием Штилем в работе, и с Еленой Соловей. Это одна из последних ее работ", - сказал в интервью "Пятому каналу" исполнитель роли Фродо Валерий Дьяченко. Вскоре после съемок в этой программе Соловей эмигрировала в США.

Дьяченко сообщил, что актерам и съемочной группе съемки доставляли радость, несмотря на то, что условия были "небогатые". "Например, эти всадники. Было всего четыре лошади, и они должны были в кадре появиться дважды, чтобы их было восемь. С энтузиазмом работали", - отметил артист.

"Мне кажется, что технические возможности, может быть, устарели. Все снималось на рире, сейчас хромакей. Но видны живые глаза актеров, их радость от встречи с этим материалом. Надеюсь, нас простят при просмотре зрители. Думаю, духу Толкиена эта инсценировка соответствует", - подытожил Дьяченко.

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