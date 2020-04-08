Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции онлайн-концерты дают многие музыканты. Однако собрать целый детский хор из 700 человек наверняка было непросто. Европейской организации Europa InCanto это удалось: она пригласила детей со всей Европы спеть знаменитую арию из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини.

Таким образом организаторы онлайн-выступления хотели передать миру послание надежды и солидарности во время пандемии COVID-19.

К юным исполнителям из Европы присоединились дети со всей планеты. Они записали видеоролики, из которых и составили виртуальный хор. Музыкальное сопровождение обеспечил коллектив Europa InCanto Orchestra под управлением маэстро Джермано Нери.