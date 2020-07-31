Publicitātes foto/eksmo.ru
Foto: Publicitātes foto/eksmo.ru

Виктор Пелевин выпустит новый роман "Непобедимое солнце" 27 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издательство "Эксмо".

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О сюжете романа пока ничего не известно, опубликована лишь его обложка.

Предыдущая книга-сборник Виктора Пелевина "Искусство легких касаний" была опубликована в августе 2019 года, а последний роман автора "Тайные виды на гору Фудзи" вышел в 2018 году.

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Обложка нового романа Виктора Пелевина! ⠀ Вместе с ЛитРес представляем роман «Непобедимое солнце». Книга появится в продаже 27 августа. В электронном и аудиоформате роман эксклюзивно будет доступен на ЛитРес. Чтобы не пропустить выход книги, подписывайтесь на Виктора Пелевина на нашем сайте по ссылке в сторис. ⠀ #эксмо #eksmo #чточитаешь #книжныйчервь #книги #книголюб #мирдолжензнатьчтоячитаю #книжныеполки #интересно #советую #новинка

A post shared by Новые книги, бестселлеры Эксмо (@eksmolive) on Jul 31, 2020 at 1:00am PDT

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Виктор Пелевин
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