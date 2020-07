View this post on Instagram

Обложка нового романа Виктора Пелевина! ⠀ Вместе с ЛитРес представляем роман «Непобедимое солнце». Книга появится в продаже 27 августа. В электронном и аудиоформате роман эксклюзивно будет доступен на ЛитРес. Чтобы не пропустить выход книги, подписывайтесь на Виктора Пелевина на нашем сайте по ссылке в сторис. ⠀ #эксмо #eksmo #чточитаешь #книжныйчервь #книги #книголюб #мирдолжензнатьчтоячитаю #книжныеполки #интересно #советую #новинка

