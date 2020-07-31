Виктор Пелевин выпустит новый роман "Непобедимое солнце" 27 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издательство "Эксмо".

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О сюжете романа пока ничего не известно, опубликована лишь его обложка.

Предыдущая книга-сборник Виктора Пелевина "Искусство легких касаний" была опубликована в августе 2019 года, а последний роман автора "Тайные виды на гору Фудзи" вышел в 2018 году.