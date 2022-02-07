Внучка латвийского художника отсудила у Третьяковской галереи дорогостоящие картины своего деда

Екатерина Древина-Васильева, 71-летняя внучка известного латвийского художника Александра Древина недавно отсудила у Третьяковской галереи восемь картин своего дедушки. Самые дорогие работы художника сейчас оцениваются в 140-157 тысяч долларов (122-137 тысяч евро).

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Издание mk.ru сообщает, что Екатерине Древине-Васильевой через суд удалось доказать, что она является прямым потомком художника и поэтому имеет исключительные права на его работы. В результате, суд обязал Третьяковскую галерею вернуть картины.

Екатерина также является главной подозреваемой по делу о хищении из музея-квартиры художника-авангардиста. В 2012 году оттуда пропали 15 картин стоимостью несколько миллионов долларов. Впоследствии четыре картины были найдены сотрудникам ФСБ в квартире посредника, но где остальные работы неизвестно до сих пор.

Известно, что ранее Древина обвинила полицейских в том, что из центрального отдела Управления внутренних дел пропали ценные ткани по супрематистским рисункам и некоторые личные вещи художника стоимостью 53 тысячи долларов (46 тысяч евро).

Александр Древин — советский художник латышского происхождения. В 1938 году он был арестован и расстрелян, а в 1957 году его реабилитировали. Перед арестом во время обыска спасти картины Древина от конфискации смогла его жена, которая выдала их за свои работы.