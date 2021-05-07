За 210-летнюю историю Октоберфест отменяли 24 раза. Из-за чего?

Из-за коронавируса праздника пива в Мюнхене не будет и в этом году. Уже второй сезон подряд. В истории Октоберфеста это не единственный печальный факт, пишет Deutsche Welle.

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Традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, вновь отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Они обосновали решение непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации и назвали нереалистичным проведение Октоберфеста в сентябре 2021 года.

За 210-летнюю историю пивного праздника Октоберфест отменяли 24 раза. Из-за чего?

Не только коронавирус

Коронавирус - не первая напасть, подорвавшая не только здоровье жителей Мюнхена, но и экономическое благосостояние местных пивоварен. Из-за эпидемий Октоберфест отменяли до COVID-19 дважды: в 1854 и 1873 годах. В обоих случаях виной всему была холера. Первая общегерманская промышленная выставка, проходившая в Мюнхене в июне 1854 года, стала настоящим катализатором распространения страшной кишечной инфекции. Октоберфест решили отменить, что, разумеется, вызвало недовольство производителей пива и других участников. Уже в сентябре в Мюнхене решили, что эпидемия холеры закончилась. Принцесса Тереза, жена короля Баварии Людвига I, свадьбе которых и обязан своим появлением мюнхенский праздник пива, приняла участие в благодарственном молебне по случаю окончания эпидемии. Она заразилась холерой и умерла спустя несколько дней, 26 октября 1854 года. В тот год холера унесла жизни 3000 жителей Мюнхена.

Войны и инфляция

Не проводили Октоберфест, конечно, и в военные годы. Впервые праздник отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации. Первая мировая война прервала празднование: с 1914 года по 1918 годы Октоберфест не проводили.

Между мировыми войнами Октоберфест отменяли дважды: в 1924 и 1925 годах. Тогда из-за гиперинфляции на улицах Мюнхена выстраивались очереди за товарами первой необходимости. Обесцененные банкноты люди были вынуждены носить в корзинах для белья. 14 тысяч марок - за два кофе, миллиард - за билет в театр. Такое количество купюр не мог вместить ни один кошелек. О праздновании и пиве и речи быть не могло.

Следующая продолжительная пауза в истории Октоберфеста наступила во время Второй мировой войны: c 1939 по 1945 год. В послевоенные годы проводились скромные торжества. И лишь в 1949 году масштаб праздника достиг довоенного времени. Пиво лилось рекой: 100 тысяч литров в день.

Террористический акт: не отменили, но прервали

Еще одним трагическим событием в истории Октоберфеста стал теракт, совершенный 26 сентября 1980 года. В 22:20 недалеко от входа сработало взрывное устройство. 12 человек погибли, десятки получили ранения. Теракт совершил праворадикальный экстремист Гундольф Кёлер, ставший 13-й жертвой трагедии. Празднование Октоберфеста не было прервано, что потом подвергалось критике. В выходные, после того, как произошел теракт, праздник пива посетили около миллиона человек. Траурная церемония по погибшим состоялась четыре дня спустя, 30 сентября 1980 года, и на это время Октоберфест был прерван. "Время раны не лечит", - сказала мать, потерявшая сына в этой трагедии. Пострадавшие и родственники погибших долгие годы проходили лечение и реабилитацию.

Октоберфест и "ковид"

Впервые в послевоенной истории Германии Октоберфест был отменен из-за коронавируса - в 2020 году. Решение об отмене было принято в апреле прошлого года. В нынешнем сезоне о том, что праздника не будет, объявили в начале мая. Так рано о своем решении власти сообщили потому, что напрасные надежды могли бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для организаторов праздника.