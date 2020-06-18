"Займусь борделями". В Париже продано письмо художников Ван Гога и Гогена о жизни в Арле

В Париже с аукциона продано письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена, в котором они описывают свои визиты в бордели. Находящийся во Франции фонд Винсента Ван Гога заплатил за исторический документ 210,6 тыс. евро (около 237 тыс. долларов).

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Художники вместе написали письмо своему другу Эмилю Бернару в 1888 году. В нем они описывают свою жизнь в городе Арль, находящемся в Провансе.

В послании есть не только подробности их визитов к дамам легкого поведения, но и рассуждения о живописи. В частности, Ван Гог и Гоген — мастера постимпрессионизма — выражали уверенность, что их творчество ведет к "великому ренессансу искусства".

В Арле художники некоторое время работали вместе, но спустя несколько месяцев они поссорились — и Гоген уехал.

Письмо датируется 1-2 ноября 1888 года, то есть оно было написано за несколько недель до нервного срыва Ван Гога, когда он отрезал себе часть левого уха. В 1890 году хужожник, согласно самой распространенной версии, покончил с собой.

Письмо в этом году станет частью экспозиции музея Ван Гога в Амстердаме. Как сообщается, это единственное послание Ван Гога, адресованное другому художнику.

Музей назвал письмо самым важным рукописным документом Ван Гога, по-прежнему находившимся в частных руках.

Проводивший торги аукционный дом Drouot считает письмо уникальным, поскольку из него становится понятно, что художники верили в свою способность радикально изменить искусство.

"Мы очень рады и благодарны фонду Винсента Ван Гога, благодаря которым мы можем обогатить свою коллекцию таким примечательным письмом — и особенно в это непростое время", сказала директор музея Эмили Горденкер.

О чем говорится в письме?

Художники по очереди рассказывают о своей жизни в Арле, где они вместе снимали студию в так называемом "Желтом доме" — он фигурирует на одноименной картине Ван Гога.

"А вот это тебя заинтересует — мы несколько раз посетили бордели, и вполне вероятно, что вскоре мы будем туда часто ходить, чтобы поработать, — пишет Ваг Гог в послании, состоящем из четырех страниц. — Сейчас Гоген работает над полотном с тем же ночным кафе, которое я тоже писал, но у него есть типажи, увиденные нами в борделе. Это явно будет красивая работа".

Ван Гог также рассказывает, что "сделал две картины с падающими листьями на тополиной аллее, а также третью картину, на которой изображена вся эта аллея — полностью желтая". "Объявляю, что я не понимаю, почему не пишу людей, хотя теоретически мне иногда бывает так трудно представить живопись будущего, которое бы не состояло из новой плеяды мощных портретистов — простых и понятных широкой публике. В любом случае, возможно, вскоре я начну заниматься борделями", — пишет Ван Гог.

Хотя письмо и было адресовано общему другу, это не только послание, но и диалог между Ван Гогом и Гогеном с первыми впечатлениями о совместной работе. Ван Гог называет Гогена "неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя".

"С Гогеном кровь и секс становятся сильнее амбиций. Но хватит об этом, ты с ним больше провел времени, чем я. Мне просто хотелось поделиться первыми впечатлениями в нескольких словах", — замечает художник.

Ван Гог переехал в Арль из Парижа, чтобы основать "студию юга" — некое утопическое место для совместной работы с другими художниками. Гоген принял приглашение Ван Гога, и не последнюю очередь в этом сыграло обещание финансовой помощи брата Ван Гога, занимавшегося продажей его картин.

Ван Гог видел в Гогене будущего лидера, который сможет возглавить коммуну художников. Они жили и работали вместе 63 дня осенью 1988 года. Их партнерство завершилось, когда Ван Гог отрезал себе часть уха. Тогда же Гоген уехал в Париж.

Письмо, наряду с еще 39 другими документами, будет выставлено в музее Ван Гога в Амстердаме с 9 октября.