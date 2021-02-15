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Рейчел Фелдер. Секретное оружие. История красной помады
Книги недели: биография красной помады, досье на коронавирус, рассказы священника
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели – "Секретное оружие. История красной помады" Рейчел Фелдер, научно-популярный бестселлер Ирины Якутенко "Вирус, который сломал планету" и сборник рассказов священника Александра Дьяченко "Телефон доверия".

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Рейчел Фелдер. Секретное оружие. История красной помады

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