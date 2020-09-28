Книги недели: цивилизация кошек, взрослая ложь и проблемы богатых

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: романы Бернара Вербера "Её величество кошка", Кевина Квана "Проблемы безумно богатых азиатов" и Элены Ферранте "Лживая взрослая жизнь".
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