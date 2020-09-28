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Бернар Вербер. Её величество кошка
Книги недели: цивилизация кошек, взрослая ложь и проблемы богатых
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: романы Бернара Вербера "Её величество кошка", Кевина Квана "Проблемы безумно богатых азиатов" и Элены Ферранте "Лживая взрослая жизнь".

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Бернар Вербер. Её величество кошка

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