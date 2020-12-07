1 4
Сюзанна Кларк. Пиранези
Книги недели: дневник с Минотавром, ангарский маньяк и скитания белоэмигрантов
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели – роман Сюзанны Кларк "Пиранези", книгу Ольги Рожневой "Полынь скитаний" и журналистское расследование Саши Сулим об ангарском маньяке "Безлюдное место".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 4
Сюзанна Кларк. Пиранези

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений