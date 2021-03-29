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Ренальд Симонян. Латвия. История Первой республики
Книги недели: как родилась Латвия, былинные герои и рабство, как двигатель капитализма
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели – монографию социолога Ренальда Симоняна "Латвия. История Первой республики", работу фольклориста Владимира Проппа "Русский героический эпос" и исследование Маркуса Редикера "Корабль рабов. История человечества".

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Ренальд Симонян. Латвия. История Первой республики

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