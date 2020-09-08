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Виктор Пелевин. Непобедимое солнце
Книги недели: конец света от Пелевина, русская любовь и убийство в брачную ночь
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют бестселлеры начала осени: роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", семейную сагу Марины Степновой "Сад" и исторический детектив Никласа Натт-о-Дага "1794".

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Виктор Пелевин. Непобедимое солнце

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