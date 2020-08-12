Книжные магазины Polaris представляют интересные книги по истории: о самой продолжительной войне русского царя Ивана Грозного, об осаде и падении Константинополя и истории Китая от Конфуция до Мао Цзэдуна.
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