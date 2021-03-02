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Алексей Шишкин, Эля Новопашенная. За фасадом. 25 писем о Петербурге и его жителях
Книги недели: о чем говорят дома Петербурга, "остров кошмаров" Англия и триллер о родительских страхах
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели – архитектурный экскурс Алексея Шишкина и Эли Новопашенной "За фасадом. 25 писем о Петербурге и его жителях", историческое расследование Александра Бушкова "Копья и пулеметы" и психологический триллер Джейн Шемилт "Учись тонуть".

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Алексей Шишкин, Эля Новопашенная. За фасадом. 25 писем о Петербурге и его жителях

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