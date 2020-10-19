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Ю Несбё. Королевство
Книги недели: скандинавский нуар, безумие по-американски и ужасы в темноте
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: роман Ю Несбё "Королевство", биографическая драма Дэниела Киза "Войны Миллигана" и психологический триллер Майка Омера "Заживо в темноте".

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Ю Несбё. Королевство

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