Книги недели: скандинавский нуар, безумие по-американски и ужасы в темноте

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: роман Ю Несбё "Королевство", биографическая драма Дэниела Киза "Войны Миллигана" и психологический триллер Майка Омера "Заживо в темноте".
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