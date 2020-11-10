Книги недели: средневековая гигиена, английский детектив и рассказы врача

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: исследование Екатерины Мишаненковой "Чумазое Средневековье", роман Сьюзен Хилл "Этюд на холме" и воспоминания доктора Адама Кея "Осторожно, Рождество!".
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Читайте также