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Екатерина Мишаненкова. Чумазое Средневековье
Книги недели: средневековая гигиена, английский детектив и рассказы врача
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: исследование Екатерины Мишаненковой "Чумазое Средневековье", роман Сьюзен Хилл "Этюд на холме" и воспоминания доктора Адама Кея "Осторожно, Рождество!".

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Екатерина Мишаненкова. Чумазое Средневековье

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