Книжные магазины Polaris представляют интересные книги августа: роман Макса Фрая "Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Книга 1", книгу Игоря Курдина "Курск. 20 лет спустя", исследование Сергея Мохова "История смерти".
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