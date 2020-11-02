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Наринэ Абгарян. Симон
Книги недели: трагикомичная любовь, откуда берутся писатели и нескучная классика Сати Спиваковой
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: роман Наринэ Абгарян "Симон", книга Дины Рубиной "Одинокий пишущий человек" и "Нескучная классика" Сати Спиваковой.

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Наринэ Абгарян. Симон

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