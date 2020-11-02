Книги недели: трагикомичная любовь, откуда берутся писатели и нескучная классика Сати Спиваковой

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели: роман Наринэ Абгарян "Симон", книга Дины Рубиной "Одинокий пишущий человек" и "Нескучная классика" Сати Спиваковой.
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ЩЕЛКУНЧИК
СПЕКТАКЛЬ ТРЮКОВ С МАГИЧЕСКИМИ ПУЗЫРЯМИ
GINTERA GROISBEKA SOLOKONCERTS
MALIŠ
SIMON BOCCANEGRA
Ulbrokas Pērle ar koncertu PIPARMĒTRU TĒJA
Cirka izrāde AR TRANSFORMERU
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Raimonds Pauls un Daumants Kalniņš koncertprogrammā TIKŠANĀS DAILĒ
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