Книжные магазины Polaris представляют лучшие детективы июля: романы Франка Тилье "Лука, или Темное бессмертие", Бернара Миньера "Не гаси свет" и Луизы Кэндлиш "Наш дом".
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