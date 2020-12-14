Книги недели: тюремный дневник Марии Бутиной, детектив от Роулинг и модный приговор

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели – роман Роберта Гэлбрейта "Дурная кровь", "Тюремный дневник" Марии Бутиной и книгу Александра Васильева "Формула моды".
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