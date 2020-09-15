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Джон Маррс. Пассажиры
Книги недели: убийства онлайн, природа лжи и причуды памяти
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги сентября: триллер Джона Маррса "Пассажиры", психологическая драма Элизабет Кей "Седьмая ложь", книга сестер Эстбю о феномене памяти "Это мой конек".

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Джон Маррс. Пассажиры

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