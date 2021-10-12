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Рут Гудман. Как жить в эпоху Тюдоров
Книги недели: жизнь при Тюдорах, пираты XXI века и клуб убийств
Foto: Polaris

Книжные магазины Polaris представляют интересные книги недели – культурологический труд Рут Гудман "Как жить в эпоху Тюдоров", расследование Иэна Урбина "Океан вне закона: Работорговля, пиратство и контрабанда в нейтральных водах", детектив Ричарда Османа "Клуб убийств по четвергам".

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Рут Гудман. Как жить в эпоху Тюдоров
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