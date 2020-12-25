Подарок для книголюба: ТОП-10 бестселлеров уходящего года - от детективов до сказок

С вынужденной самоизоляцией многие из нас снова вернулись к чтению и вспомнили известную поговорку: книга - лучший подарок. Даже тогда, когда обычные магазины закрыты, ведь теперь у нас есть Интернет.

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В преддверии праздников сеть магазинов Polaris составила десятку книжных бестселлеров года в самых разных жанрах, в которой можно найти подарок на любой вкус - от мрачных детективов до увлекательных детских сказок.

Норвежского журналиста и рок-музыканта Ю Несбе сделала знаменитым на весь мир серия из 12 суровых "нуарных" романов о детективе Харри Холе. Однако старому герою пора и честь знать, уступить дорогу другим, не менее эффектным персонажам.

Новый роман Несбе "Королевство" производит столь же сильное впечатление, как и лучшие вещи о Харри Холе. Продолжая мощную традицию мрачного нордического триллера, автор в своем "Королевстве" расскажет о темных омутах скандинавской провинции, в которых чего только не водится…

Тоби Хеннесси всегда был везунчиком. Но однажды он сталкивается в своем доме с грабителями, которые жестоко избивают его и оставляют умирать. И даже тут удача не изменила Тоби — он выжил и постепенно восстанавливается. Пытаясь оправиться от травм, физических и душевных, Тоби решает пожить у своего дяди, в старом семейном доме, который все называют Домом с плющом.

Однако надеждам Тоби на спокойную размеренную жизнь в доме детства не суждено сбыться. В старом вязе обнаруживается пугающая находка, которая переворачивает жизнь и самого Тоби, и всех его близких. Расследование давнего преступления открывает перед Тоби бездну: он понимает, что больше не может верить всему тому, в чем никогда не сомневался, что, возможно, его счастливое прошлое — фикция, мираж…

Но кто же он тогда на самом деле?

Британский журналист и писатель, автор триллеров Джон Маррс стал невероятно популярен после успеха романа "The One. Единственный". В "Пассажирах" Маррс продолжает разрабатывать новую "золотую жилу" остросюжетного жанра: психологический триллер в эпоху новых технологий и в декорациях совсем недалекого будущего, буквально – завтрашнего дня. Автор чутко уловил социальный запрос нашего времени: люди хотят читать о преступлениях с использованием свежих технологических достижений – смартфонов, соцсетей, беспилотников, искусственного интеллекта, чипов и прочего.

И вот вам сюжет ближайшего будущего. Некий хакер взломал системы управления восьми самоуправляемых машин, с недавних пор ставших нормой для всех жителей Великобритании. Теперь он угрожает их пассажирам смертью. Среди его заложников – угасающая телезвезда; нелегальный иммигрант; молодая беременная женщина; муж и жена, едущие раздельно; ветеран военного конфликта; желающий покончить с собой мужчина; жена, сбегающая от своего тирана-мужа.

Встроенные камеры транслируют их панику миллионам зрителей по всему миру. И теперь эти миллионы должны принять чью-то сторону. Потому что хакер уже открыл голосование: "Кто из них выживет в конце? И кто умрет первым?".

По роману американского классика Уолтера Тевиса (1928–1984) "Ход королевы" Netflix снял мини-сериал, ставший главным событием этой осени, в котором главную роль девочки-шахматного гения исполнила Аня Тейлор‑Джой. Поэтому новое издание книги сейчас вышло в кинообложке.

Бет Хармон была тихой, угрюмой, ничем не примечательной девочкой, которую отправили в приют после гибели матери. Ее круг общения – еще одна сирота и сторож, он учит Бет играть в шахматы, которые постепенно становятся для нее смыслом жизни.

По мере взросления юный гений начинает злоупотреблять транквилизаторами и алкоголем, сбегая тем самым от реальности. Лишь во время игры в шахматы ее мысли проясняются, и она может возвращать себе контроль.

Уже в шестнадцать лет Бет становится участником Открытого чемпионата США по шахматам. Но параллельно ее стремлению отточить свои навыки на профессиональном уровне, ставки возрастают, ее изоляция обретает пугающий масштаб, а желание сбежать от реальности становится соблазнительнее. И наступает момент, когда ей предстоит сразиться с лучшим игроком мира…

Роман погружает читателя в сознание главной героини, мы видим движение ее мысли при выборе каждого хода, ощущаем размытые образы, которые посещают любого шахматиста. Сам Уолтер Тевис был превосходным игроком, так что он описал интеллектуальные баталии с непревзойденным мастерством. Для чтения этой книги вовсе не нужно знать гроссмейстерские комбинации, однако, если мир шахмат вам близок, чтение принесет особое удовольствие. Напряженный поединок двух разумов описан как самый настоящий триллер.

Идея сказки о страшном монстре Икабоге, невероятных приключениях и надежде появилась у Джоан Роулинг, когда она работала над "Гарри Поттером".

Большую часть черновика я написала между книгами поттерианы, намереваясь опубликовать его после завершающей части цикла", — рассказывает писательница. Однако после седьмого "Гарри Поттера" она решила взять творческую паузу. – После некоторых колебаний я решила на время отложить написание литературы для детей. Тогда первая версия "Икабога" отправилась на чердак, где оставалась практически десять лет. Со временем я стала считать, что эта книга принадлежит двум моим младшим детям, потому что я читала им ее по вечерам, когда они были маленькими".

Во время весеннего карантина у Роулинг возникла идея бесплатно опубликовать сказку "Икабог" для маленьких читателей, находящихся на самоизоляции: "Мои дети, которые теперь уже подростки, восприняли это предложение с трогательным энтузиазмом. Очень пыльную коробку принесли с чердака вниз, и последние недели я провела в вымышленном мире, в который, как мне казалось, я больше никогда не вернусь. Пока я работала над книгой, я снова по вечерам начала читать вслух своей семье главы из нее. Это было одно из самых удивительных переживаний за всю мою писательскую карьеру: первые два читателя "Икабога" рассказывали мне, что именно помнят из своего детства, и требовали восстановить те части, которые им особенно нравились. И я подчинилась.

Приняв решение опубликовать книгу, я подумала, как было бы замечательно, если бы дети, которые находятся на самоизоляции или которым нужно отвлечься по другим причинам в это странное и трудное время, проиллюстрировали историю для меня.

В конкурсе иллюстраций, который проводился летом, приняли участие дети в возрасте от 7 до 12 лет, жюри выбрало 34 иллюстрации для печатной версии "Икабога" на русском языке.

Когда-то королевство Корникопия было самым богатым и счастливым в мире. Король славился невообразимо красивыми усами. Кондитеры, колбасники, сыровары и виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Всё бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью. Неужели сказочное чудовище одолеет короля и разрушит благополучие целого государства?

"Сад" — новый роман Марины Степновой, автора образцовых произведений современной русской прозы "Женщины Лазаря", "Хирург", "Безбожный переулок", лауреата "Большой книги", финалиста премий "Национальный бестселлер", "Русский Букер" и "Ясная поляна". Ее книги переведены на 26 языков, а роман "Женщины Лазаря" вошел в десятку самых читаемых в России книг о любви, по версии Forbes.

Издатель Елена Шубина о новой книге Марины Степновой "Сад": "Это роман, который весь вырос из русской литературы девятнадцатого столетия, но эпоха декаданса и Серебряного века словно бы наступает ему на пятки, а современность оставляет пометы на полях".

Действие романа разворачивается в России середины XIX века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем не жданный ребенок — девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно — ненормально даже — независимый человек. Сама принимает решения — когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире.

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда‑то любил. И у каждой из них — своя история. Этот роман о любви трагикомичен и полон мудрой доброты.

В мае 2019 года Наринэ Абгарян встречалась с латвийскими читателями в кафе книжного магазина "Polaris". Ее визит в Ригу был организован при поддержке посольства Армении. Наринэ Абгарян — удивительная писательница, книги которой любят и взрослые, и дети. Началось все с милой и забавной "Манюни" — автобиографической повести о приключениях двух маленьких девочек, которая была номинирована на премию "Большая книга". Позже появились романы "Манюня пишет фантастичЫскЫй роман", "Понаехавшая", "Люди, которые всегда со мной", сборник рассказов "Зулали" и другие. За книгу "С неба упали три яблока" Наринэ получила премию "Ясная поляна" в номинации "XXIвек".

В 2018 году Наринэ выпустила грустную и пронзительную книгу "Дальше жить" – 31 рассказ о войне, о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет. О земляках Манюни — жителях армянского приграничного городка Берд в Нагорном Карабахе/Арцахе во время войны 1992-1994 гг. и в наши дни.

Жители этого приграничного городка все так же готовили кавурму, собирали мед, пекли хлеб и ткали ковры, хотя жизнь каждого была навсегда разделена на до и после войны. Гордые, свободные, простые и добрые люди, которые знают, как быть счастливыми всю жизнь. В наши дни город казался тем же — февральские снегопады и запах меда на окрестных полях в сентябре, добродушные и упрямые старики. Только вот жизнь эта уже другая. Но кто же мог сказать тогда, в 2018-м, когда читали эту книгу, что спустя два года страшная война вернется в эти места…



Профессор психологии и практикующий консультант Марина Мелия известна как автор родительских супербестселлеров "Мама рядом" и "Отстаньте от ребенка!". В своей новой книге автор выступает в качестве тренера по саморазвитию и личностному росту.

В жизни каждого бывают моменты, когда мы оказываемся на перепутье. Значит, пришло время остановиться, подумать о себе, своих желаниях, своем будущем и привести жизнь в соответствие с собственными устремлениями и мечтами.

Марина Мелия представляет действенные инструменты саморазвития, проверенные десятилетиями практической работы. Объединенные в одной книге, они представляют собой уникальный авторский метод, которым можно пользоваться без помощи психолога-консультанта. Метод "хочу — могу — надо" помогает найти свою дорогу в жизни, быть верным себе в любой ситуации, опираться на свои сильные стороны и не бояться действовать.

Знаменитый историк моды, театральный художник, телеведущий и коллекционер Александр Васильев в своей новой книге выступает не только как эксперт в области моды, но и как футуролог, рисующий картины ближайшего будущего. Вынося очередные "модные приговоры", он в то же время затрагивает самые актуальные вопросы современной жизни в условиях пандемии и экономического кризиса. Он отвечает на главный вопрос: что в ближайшее время окажется подлинно важным, а что навсегда уйдет в прошлое?

"Никогда не путайте моду со стилем, это не одно и то же. Стиль вечен, а мода – ветренна", — говорит маэстро и предлагает огромное количество вариантов преображения, которое каждая из нас может себе позволить уже сегодня. Ну и конечно, дело не обошлось без житейских советов, которые автор дает с присущей ему иронией и стилем.

Книгу иллюстрируют эксклюзивные уникальные фотографии из личной коллекции Фонда Александра Васильева.

Для детей 8+ и всех любителей головоломок и лабиринтов. Специалист по лабиринтам детектив Пьер снова берется за дело — на этот раз он отправится на поиски главного сокровища Воздушного замка. Помните, как он это делал в книгах "В поисках похищенного лабиринта" и "Погоня в Башне лабиринтов"?

Итак, приспешники Ордена хаоса украли Яйцо лабиринтов, чтобы превратить улицы Канал-Сити в непроходимые лабиринты и лишить жителей города праздника. Но Пьер и его подруга Кармен хотят помешать злодеям. Они отправляются на поиски священного Яйца, следуя за подозрительной парочкой в железных масках.

Сумеешь ли ты помочь детективу добраться до Воздушного замка и вернуть Яйцо на пьедестал? Пройди вместе с Пьером сквозь запутанные лабиринты улиц, найди спрятанные предметы и исполни просьбы горожан.

Что внутри:

— 15 уникальных разворотов-лабиринтов от мастеров детальных иллюстраций — японской студии IC4Design

— На каждом развороте помимо лабиринта есть задания на внимательность — найти на этих невероятных иллюстрациях мелкие объекты.

— Книгу просто интересно разглядывать. Здесь множество персонажей и историй.

— Лабиринты, виммельбух и загадки — в одной книге.

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