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Ремейк фильма "Один дома"
Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Мы уже привыкли к тому, что каждый год выходит новая версия какой-нибудь известной киноленты из прошлого. Несомненно, сейчас мировой кинематограф переживает эпоху больших ремейков. Последнее время слово "ремейк" уже не ассоциируется исключительно с провалом, ведь в последние годы на экраны вышли действительно хорошие и свежие подобные фильмы. "Оно", "Звезда родилась" и более ранние "Отступники" показали, что "переделки" могут быть вполне качественными, а иногда даже превосходят оригинал.

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Несомненно, когда дело касается классических фильмов, ремейк — это довольно рискованный проект, который зачастую подвергается резкой атаке критиков. Опыт многих зрителей помогает им предсказать успех или провал той или иной новой картины по трейлерам, кадрам и даже по самой идее. Представляем вам подборку из 10 фильмов, которые ругают еще до выхода. Как вы думаете, получится ли у хотя бы одного их них превзойти успех оригинала?


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Ремейк фильма "Один дома"
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