11 дней и ночей кино. Стартовал девятый Рижский международный кинофестиваль

13 октября национальной премьерой фильма Сигне Баумане "Мой брачный проект", начинается уже девятый Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF). На протяжении 11 дней как в кинозалах Риги, так и в интернете на всей территории Латвии пройдут показы свыше сотни кинокартин со всего мира. Особый кураторский акцент – события в искусстве кино Балтийского моря и Северных стран. В этом году фестиваль продолжает своё стремление донести впечатления от кино до максимально широкой аудитории, специально позаботившись о доступности просмотров.

Фестиваль, в рамках которого можно будет увидеть международные премьеры и выдающиеся образцы из истории кино, в этом году вдохновлён мотивом из строк легендарного Пьера Паоло Пазолини: "Повседневная суматоха добра и зла" (The sweet chaos of daily good and evil). Ориентироваться в широком выборе помогут план фестивальных сеансов, доступный посетителям кинотеатров "Splendid Palace", "Citadele" и "KSuns", а также цифровой каталог на сайте rigaiff.lv.

В этом году домом фестиваля также является Латвийская Национальная библиотека, где 16 октября пройдёт двойной сеанс ARCHITECT'S CUT, и к/т "Kino Bize", в котором 19 и 20 октября пройдут дискуссии в рубрике FOCUS ON UKRAINE, посвящённой современному украинскому кино – "Как деколонизовать медиа: критическая культурная журналистика в Восточной Европе" и "Ориентация на Запад и кино Восточной Европы". Также в кинотеатре "KSuns" пройдет международный конкурс короткометражного кино.

За награды кинофестиваля в этом году буду состязаться работы в шести конкурсных подборках, а полная программа организована в виде 12 рубрик – от семейных картин (KIDS' REEL) до любимчиков фестивалей (FESTIVAL SELECTION); дух Северных стран традиционно наполнит сеансы NORDIC HIGHLIGHTS, а ZEITGEIST DEUTSCHLAND представит лучшие образцы современного немецкого кино.

"RIGA IFF призывает наблюдать, анализировать, общаться – об извечном и злободневном, о темах, зафиксированных в классических и современных работах мира кино, – и развивать новые идеи, обогащающие культуру и общество, но до сих пор не обрамлённые форматом кино," – говорит директор RIGA IFF Лиене Треймане.

Организацию фестиваля поддерживают Государственный фонд культурного капитала Латвии, Рижская дума, Национальный центр кино и программа Европейского Союза "Creative Europe – MEDIA".