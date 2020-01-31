16-летнему актеру из "Ералаша" перерезали горло

В Волгограде в ходе драки был убит 16-летний подросток, снимавшийся в "Ералаше". Ему перерезали горло, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший с ножевым ранением шеи был доставлен в одну из больниц города, где скончался от полученной травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Волгограда. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Как уточняет издание "Блокнот", убийство произошло 29 января. По словам знакомого погибшего, тот задел мужчину плечом, между ними завязалась драка. Отмечается, что подозреваемый в убийстве ранее был судим. Он сбежал с места преступления.