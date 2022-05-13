19 лет в эфире: Эллен Дедженерес закроет свое шоу встречей с Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон, по сообщениям американских СМИ, станет последней гостьей телешоу Эллен Дедженерес, заключительный выпуск которого выйдет в эфир 26 мая. "The Ellen DeGeneres Show" будет закрыто после 19 лет своего существования.

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Появление Энистон в финальном эпизоде не будет случайным — именно звезда "Друзей" была первой героиней шоу, стартовавшего в 2003 году. Сама Энистон примет участие в этой передаче уже в "юбилейный" 20-й раз. В последний выпуск культовой телепередачи Дедженерес также пригласила множество знаменитостей, в том числе Ким Кардашьян, Дженнифер Гарнер, Зака Эфрона, Гвен Стефани, Серену Уильямс, Дэвида Леттермана, Дайану Китон и свою жену Поршу Де Росси, сообщает Decider.

О скором закрытии своего некогда сверхпопулярного шоу комик и актриса Эллен Дедженерес объявила еще в мае прошлого года. Это произошло после сильного снижения рейтингов последнего сезона, а также жалоб сотрудников на токсичную рабочую атмосферу. Однако телеведущая заявила, что не это стало главной причиной его закрытия. По ее словам, решение о завершении работы над телешоу она обдумывала уже на протяжении некоторого времени.

"Вы можете задаться вопросом, почему я решила завершить шоу после 19 сезонов, но правда в том, что я всегда доверяю своим инстинктам. Мой инстинкт подсказал мне, что время пришло", — цитирует слова Дедженерес Grazia Magazine.

Ранее Дедженерес сообщила в Твиттере, что последний эпизод выйдет в записи, а не прямом эфире. Она также написала о своем опыте ведения шоу. "Когда мы начали это шоу в 2003 году, iPhone еще не существовало. Социальных сетей не существовало. Однополые браки были незаконны. Мы наблюдали, как мир менялся, иногда к лучшему, иногда нет", — написала она.

"Но что бы ни происходило, моей целью всегда было сделать свое шоу местом, где мы все могли бы собраться вместе и посмеяться в течение часа", — добавила она. "Быть приглашенной в вашу жизнь было величайшей привилегией в моей жизни и принесло мне огромную радость. Спасибо. Спасибо. Спасибо", - цитирует телеведущую DeseretNews.