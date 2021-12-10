Культовый литературный труд Дж. Р. Р. Толкина долго отпугивал кинематографистов масштабностью подробно проработанного целого мира. Анимационные ленты снимали еще в 1970-х, но за игровой полный метр браться никто не решался, пока за дело не взялись отчаянные новозеландцы - режиссер Питер Джексон и его жена Фрэн Уолш, сценарист и продюсер, которые осмелились перенести на экран волшебный мир Средиземья.

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Ровно 20 лет назад - 10 декабря 2001 года - на экраны вышла первая лента трилогии "Властелин колец". Хороший повод устроить киномарафон и вспомнить некоторые факты о съемках ленты.

Первыми права на экранизацию еще в 1969 году купили участники The Beatles, которые хотели сыграть в фильме главные роли, а в режиссерское кресло планировали пригласить Стэнли Кубрика. Тот отказался - и проект не состоялся.

Исполнитель роли Сарумана Белого Кристофер Ли (скончался 7 июня 2015 года в возрасте 93 лет) был единственным из актеров, кто лично знал Толкина. К слову, изначально его рассматривали на роль Гэндальфа.

В книге на прощальной вечеринке Бильбо веселятся 144 гостя, в фильме в этой сцене задействовано лишь 100 статистов.

Во время съемок ленты было сделано 19 тысяч костюмов, 500 луков, 10 тысяч стрел и 48 тысяч элементов экипировки.